Сотрудник УФНС стал фигурантом дела спецназовцев ФСБ

Сотрудник столичного УФНС Дмитрий Чиквин стал фигурантом деле о разбойном нападении с участием сотрудников ФСБ на сумму более 136 млн рублей.

Об этом стало известно на заседании Московского окружного военного суда (МОВС), где рассматривается жалоба на арест Чиквина, передает ТАСС.

Адвокат предложил «отменить решение суда и избрать домашний арест или залог в 3 млн рублей» за своего подзащитного.

5 июля Московский гарнизонный военный суд заключил под стражу пятерых сотрудников ФСБ и еще двоих отправил под домашний арест по уголовному делу, возбужденному по ч. 4 ст. 162 («Разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере») УК РФ.

Сообщается, что обвиняемые, действуя в составе организованной группы, под видом проведения оперативных мероприятий осуществили разбойное нападение на Александра Юмаранова, похитив не менее 136 млн рублей.

Фигурантами дела являются Х. Маргиев, Д. Капышкин, А. Карелин, Р. Оболенский, В. Урусов, Д. Чиквин и А. Власов.

Среди задержанных есть сотрудники спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и офицеры управления «К» ФСБ России. Их также проверяют на возможную причастность к другим эпизодам противоправной деятельности.

В суде также стало известно, что Власов оформил явку с повинной, признал вину и частично возместил ущерб потерпевшему.

Маргиев оформил явку с повинной и признал вину, Урусов признал вину частично.