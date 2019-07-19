В СПЧ заявили о международном трибунале над депутатами Рады за пытки людей

«Надеюсь, что настанет тот час, когда Украина обретет законную власть и законное правосудие. Тогда все эти факты лягут на стол международного уголовного трибунала», – сказал газете ВЗГЛЯД член СПЧ Александр Брод. Так он прокомментировал сообщение о пытках в тюрьме Мариуполя, в которых лично участвовали депутаты Верховной рады Мосийчук и Ляшко.

«О каждом факте пыток заключенных в тюрьмах Украины нужно писать в международные правозащитные организации», – сказал руководитель Московского бюро по правам человека, член Совета при президенте по правам человека Александр Брод.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, один из бывших заключенных тюрьмы в аэропорту Мариуполя Кирилл Филичкин рассказал: его лично пытал депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (в прошлом – замкомандира националистического батальона «Азов»). Допрос вел другой депутат, лидер Радикальной партии Олег Ляшко, рассказал Филичкин.

Добавим, что еще один бывший узник Михаил Шубин рассказал о пяти захоронениях жертв у взлетной полосы аэропорта, а также о том, что батальон «Азов» использовал ямы с телами убитых для психологических пыток заключенных. Отметим, что в этом подразделении, которое сейчас находится в структуре нацгвардии МВД Украины, служит большое количество откровенных неонацистов, а в символике «Азова» присутствует так называемый вольфсангель – то же изображение было эмблемой 2-й танковой дивизии СС «Дас Райх».

«За последние пять лет Украина показала, что соблюдение закона и гуманизм, это не про нее, – отмечает Александр Брод. – В самой Раде неоднократно случались драки, там не раз выгоняли российских журналистов, звучали и продолжают звучать откровенно нацистские призывы, не говоря об откровенной русофобии».

В парламенте Украины рождаются совершенно неправовые законы, как, например, закон о языке, который вызвал возмущение не только дипломатических кругов РФ, но и стал поводом для протеста со стороны правительств Румынии и Венгрии, поделился собеседник. Поскольку этот закон серьезно ущемляет права не только русских, но и поляков, венгров, румын, проживающих на территории Украины.

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«Поэтому меня не удивляет, что в то время, когда совершался государственный переворот, украинские депутаты и политики ходили вместе с радикалами, расправлялись с неугодными, устраивали публичные избиения, публичные акции по дискредитации оппозиционных политиков и журналистов. Недавно мне стало известно о том, что творилось в этой тайной тюрьме в Мариуполе, о которой рассказал Кирилл Филичкин.

В связи с этим я готовлю обращение к уполномоченному Верховной рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой и комиссару Совета Европы по правам человека Дунье Миятович, которая в начале года была в ЕСПЧ и ей были заданы вопросы относительно прав русских на Украине, о беспределе, который творится в стране», – рассказал Брод.

«Я не знаю, когда настанет тот час икс и Украина обретет законную власть и законное правосудие, но будем надеяться, что этот час настанет. И весь тот перечень преступлений, которые фиксируются с 2014 года, времени подготовки госпереворота, ляжет на стол уголовного суда и международных, в том числе специально созданных для расследования этих фактов, организаций. Правосудие рано или поздно торжествует всегда», – резюмировал Брод.

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