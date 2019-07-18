Путин поручил отменять штрафы из-за камер, установленных с нарушениями

Президент Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря 2020 года решить вопрос с отменой штрафов за нарушения, зафиксированные камерами, размещенными с нарушениями требований.

«Принять меры, направленные на <...> решение вопроса о неприменении штрафных санкций за нарушения, зафиксированные такими специальными средствами, размещенными с нарушением данных требований», – цитирует документ ТАСС.

Кроме того, до 1 февраля 2020 года правительство должно принять меры по информированию водителей «посредством общедоступных информационных ресурсов» о дорожных камерах.

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Также президент поручил до 1 декабря 2020 года создать единую федеральную систему мониторинга и контроля автобусных пассажироперевозок между регионами: «Обеспечить создание единой федеральной системы мониторинга и контроля перевозок пассажиров автобусами в междугородном сообщении в целях снижения доли нелегальных перевозчиков на рынке перевозок пассажиров автомобильным транспортом».

А до 1 сентября 2020 года правительство, Банк России и Российский союз автостраховщиков (РСА) должны решить вопрос по созданию центров профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в каждом субъекте страны и обеспечить реализацию информационно-просветительских программ с целью профилактики правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.

Напомним, в июне на заседании Госсовета президент призвал перестать прятать камеры на автодорогах, напомнив, что целью их установки является снижение травматизма и сохранение жизней.

После этого автомобилисты рассказали газете ВЗГЛЯД, почему необходимо изменить систему установки камер на дорогах. А Генпрокуратура заявила об обязательной установке знаков, предупреждающих о камерах фотофиксации нарушений ПДД.