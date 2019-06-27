Автомобилисты объяснили необходимость изменить систему установки камер на дорогах

«Хорошо, что президент потребовал. Наконец-то наши молитвы дошли до самого верха», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Вячеслав Лысаков, комментируя слова президента Владимира Путина о камерах на дорогах.

«Система автоматической фото- и видеофиксации требует серьезных изменений. И в плане законодательного регулирования, и в плане исполнения что нынешних, что будущих законодательных изменений», – заявил зампред думского комитета по госстроительству Вячеслав Лысаков.

По его словам, сейчас в этой сфере есть несколько проблем. «Самая простая и очевидная, которую назвал президент: участие физических лиц, берущих в аренду камеры, которые принадлежат правительству региона, и зарабатывающих на хлеб, прячась под кустами. Сидит человек в автомобиле целый день, дремлет, рядом с ним камера стоит, которая записывает нарушения скоростного режима. Он потом сдает эту флешку должностному лицу, а что с ней происходит, никто не знает, кого наказывать – большой вопрос», – отметил депутат.

Он также заявил, что когда камера устанавливается вручную, необходимо соблюдать ряд параметров, которые зачастую игнорируются, что подтвердили и итоги проверки прокуратуры ряда регионов.

«Из-за неправильной установки, например, обзора угла, камера уже может прибавить водителю плюс 7 км/час. При этом камеры стоят на местах, где хорошая видимость, ограничение скоростного режима ничем не обусловлено. Иногда стоят и на аварийных точках. Но камеры должны профилактировать нарушения, которые есть в правилах дорожного движения, написанных кровью, а не использоваться как инструмент заработка», – пояснил Лысаков.

На ваш взгляд Камеры фиксации нарушений ПДД улучшили ситуацию на дорогах? Да

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Депутат добавил, что практически все регионы, взяв московский и подмосковный опыт, используют системы фото- и видеофиксации не для профилактики нарушений, а для все большего объема собранных штрафных денег. «За это отвечают местные министры финансов, и они при планировании бюджета уже эти средства закладывают. Получается, органы исполнительной власти не заинтересованы в уменьшении аварийности, а хотят все больше штрафов и нарушений, потому что это пополняет региональный бюджет и карманы некоторых чиновников», – сказал парламентарий.

По его мнению, система частно-государственного партнерства требует серьезной ревизии и законодательной корректировки.

«Потому что та сверхзадача, которую нужно было решить с помощью камер, сейчас перевернута с ног на голову – увеличение нарушителей с целью сбора большего количества штрафов. Еще и, мягко выражаясь, не очень корректными способами. Например, в Москве это камера наружного наблюдения «Стрит Фалькон», которая фиксирует только время.

Машина просто задержалась на 10 секунд, и водителю приходит штраф. Машина даже могла просто медленно двигаться по какой-то причине, тоже штраф.

Хотя причина может быть вполне уважительная – нужно объехать ДТП или подождать, пока выйдут пассажиры такси. Вы же не можете вертикально взлететь, ждете момент, когда можете перестроиться, не создавая аварийную ситуацию. Пусть в ЦОДД объяснят, зачем используют такие камеры», – возмутился Лысаков.

Он добавил, что все эти камеры должны быть в реестре зафиксированы как средства автоматической фото- и видеофиксации.

«Это фиксация скорости, траектории, времени и других факторов, которые должны учитываться как доказательная база. А не так, что сняли и выписали штраф. Тут много аспектов – от установки камер до трактовки результатов. Нужны изменения во многие законы, сейчас началась работа над этим.

Выступление президента ускорит поправки в этой части, хотя бы самые одиозные. Необходимо провести глобальный аудит улично-дорожной сети», – заключил депутат.

Его мнение поддержали и автоэксперты.

«Президент абсолютно правильно говорит. Это один из немногих моментов, где мы можем сказать, что мы за, поддерживаем на 100% все, что говорит президент», – сказал РИА Новости руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев. Он отметил, что частные камеры видеофиксации действительно стали средством заработка и это никто не отрицает.

Похожей точки зрения придерживается и координатор общества «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

«Я президента здесь полностью поддерживаю, все он правильно сказал. Но как сделать так, чтобы нормативно-правовая база начала меняться и эти частные передвижные камеры, которые расплодились в невероятном количестве, стояли там, где действительно опасно? Но там, где опасно, они не стоят. Они стоят там, где денежно», – сказал Шкуматов.

В среду президент Владимир Путин призвал перестать прятать камеры на автодорогах, напомнив, что целью их установки является снижение травматизма и сохранение жизней.

«Цель их установки – это снижение аварийности и травматизма на дорогах, сохранение жизней людей. Не нужно эти камеры, особенно на опасных участках, специально скрывать и прятать», – сказал Путин в среду на заседании Госсовета.

По его словам, если камеры спрятаны, то происходит прямая подмена смысла их установки. «Вместо того, чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф. А это не самоцель. Это только средство достижения нужного нам результата», – заявил президент.