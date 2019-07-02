Генпрокуратура высказалась по поводу правил установки камер на дорогах

Первый замгенпрокурора Александр Буксман заявил, что установка дорожных знаков, предупреждающих о камерах фотофиксации нарушений ПДД, должна быть обязательной.

«Представляется справедливым сделать установку таких знаков обязательной. Это будет способствовать профилактике правонарушений и обеспечит реализацию принципа приоритета жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении, над экономическими результатами хозяйственной деятельности», – цитирует Буксмана РИА «Новости».

Он отметил, что сложившаяся правоприменительная практика, когда отсутствие предупреждающего о камере знака не препятствует привлечению водителя к административной ответственности, вызывает недовольство.

«Камеры, которые изначально устанавливались для снижения аварийности, превратились в источник доходов, стали коммерческими проектами региональных органов власти и бизнесменов», – сказал замгенпрокурора.

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Организацию системы фотофиксации на дорогах в ряде регионов раскритиковал и генпрокурор Юрий Чайка. Он отметил, что органы власти не принимают должных мер по принятию единых правил установки камер, передает ТАСС.

«В ряде регионов денежные средства от штрафов, вынесенных в результате автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, по условиям концессионных соглашений практически полностью отчисляются частным компаниям», – сказал генпрокурор.

Чайка также уточнил, что в ходе проверок прокуроры выявили некорректность в работе систем фотофиксации. Так, зачастую водителям приходят квитанции на оплату штрафов за нарушения, которых они не совершали.

«А места установки камер порой свидетельствуют о стремлении скорее заработать на штрафах, чем обеспечить безопасность на дорогах», – добавил он.

С учетом этого Генпрокуратура предложила ввести ответственность за установленные с нарушениями камеры на дорогах. «Необходимо на заседаниях соответствующих межведомственных групп проработать предложения об установлении единых требований к размещению дорожных знаков на всей территории страны, а также о введении административной ответственности за эксплуатацию камер с подобными нарушениями», –сказал Буксман.

Напомним, на прошлой неделе президент Владимир Путин призвал перестать прятать камеры на автодорогах, напомнив, что целью их установки является снижение травматизма и сохранение жизней.

Автомобилисты рассказали газете ВЗГЛЯД, почему необходимо изменить систему установки камер на дорогах.