Минск заявил о согласовании позиций по интеграции с Россией на 80%

Министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой, возглавляющий белорусскую часть интеграционной комиссии, заявил, что Минск и Москва на 80% согласовали позиции в вопросах интеграции, но ряд новых инициатив по поручению президентов еще предстоит отработать.

«Президенты обменялись принципиальными соображениями, внесли некоторые новые инициативы и поручили правительствам в ближайшее время их отработать», – отметил Крутой, сообщает агентство БелТА.

Министра также отметил, что на данный момент позиции сторон согласованы на 80%, оставшаяся часть вопросов носит принципиальный характер.

Крутой уточнил, что к 20-летию Союзного государства, которое будет отмечаться в начале декабря, поручено разработать программу углубления интеграции и дорожную карту по ее выполнению. Также следует достигнуть принципиальных соглашений для решения текущих вопросов, например, по цене на газ.

Ранее президент белорусси Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия договорились по принципиальным вопросам развития интеграции в рамках Союзного государства.