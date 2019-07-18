Лукашенко заявил о принципиальных договоренностях по Союзному государству

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия договорились по принципиальным вопросам развития интеграции в рамках Союзного государства.

«Мы сегодня напряженно работали над этими вопросами [интеграции] и пришли к принципиальным соглашениям, о которых мы расскажем конкретно чуть позже», – заявил Лукашенко на Форуме регионов Белоруссии и России, передает ТАСС.

Путин отметил, что он вместе с белорусским коллегой решил проанализировать все, что выполнено и что не выполнено в рамках Союзного договора, по каким причинам, и выработать приемлемые пути дальнейшего развития интеграции, передает РИА «Новости».

Он добавил, что беседа с Лукашенко – продолжение разговора, начатого в ходе неформальной встречи на Валааме. Российский лидер отметил, что рассчитывает «потом еще в региональном масштабе поговорить с коллегами, которые занимаются межрегиональным сотрудничеством».

По мнению Путина, все это важно, перспективно и полезно. Глава государства напомнил, что правительственная комиссия подготовила доклад по развитию Союзного государства.

Президент отметил, что в Белоруссия является стратегическим и самым близким партнером России.

«Мы работаем по всем направлениям – и в сфере безопасности, в сфере военного дела, в оборонке, в экономике», – добавил глава государства. Путин подчеркнул, что объем взаимной торговли показывает постоянный рост.

Ранее в четверг Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным предложил снять все спорные вопросы и подготовить программу стратегии по интеграции до 8 декабря 2019 года.

Ранее в четверг Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным предложил снять все спорные вопросы и подготовить программу стратегии по интеграции до 8 декабря 2019 года.