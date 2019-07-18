Хафтара обвинили в использовании колдунов

Бывший представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) обвинил маршала Халифу Хафтара в использовании сил колдунов.

«Они использовали даже то, что невозможно понять умом. Даже колдуны приехали к ним из Нигера и Чада», – цитирует РИА «Новости» бывшего офицера Мухаммада аль-Хиджази.

По его словам, находясь рядом с Хафтаром, он сам был готов поверить каждому его слову.

«Как только я переходил порог командования (ЛНА), мое тело начинало дрожать. Мы чувствовали дрожь, как будто твое тело немеет», – отметил офицер.

Военный рассказал, что колдун сделал для Хафтара волшебный перстень с драгоценным камнем, в котором находится «джинн-слуга». И теперь, «когда Халифа приходит на заседание, все люди начинают хлопать и восклицать».

Напомним, в начале апреля командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар приказал начать наступление на Триполи. В конце апреля в ливийский конфликт вмешаласьТурция. К концу мая силы ПНС смогли остановить продвижение армии Хафтара.

После этого Ливийская национальная армия обвинила Турцию в прямом вмешательстве во внутренние дела Ливии с целью поддержки правительства Сараджа, а также объявила всеобщую мобилизацию против Турции.

В конце июня войска Хафтара закрыли небо Ливии для гражданских самолетов из Турции и получили приказ атаковать турецкие корабли при их приближении к ливийским берегам.