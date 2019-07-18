Дело о гибели Тымчука засекретили и расследуют как умышленное убийство

Национальная полиция засекретила ход расследования дела о гибели депутата Верховной Рады Дмитрия Тымчука.

По информации, предоставленной главным следственным управлением (ГСУ) национальной полиции, дело расследуется как умышленное убийство и не переквалифицировалось, передает агентство «Украинские новости» со ссылкой на национальную полицию Украины.

«В настоящее время досудебное расследование продолжается», – говорится в сообщении.

Отмечается, что сведения досудебного расследования можно разглашать только с письменного разрешения следователя или прокурора.

Напомним, Тымчук скончался в результате огнестрельного ранения в голову, в прокуратуре назвали основную версию о причинах гибели. Украинский президент Владимир Зеленский посмертно наградил его орденом «За мужество».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД