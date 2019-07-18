Штрафы за нарушения на воздушном и водном транспорте увеличат

Госдума приняла закон, ужесточающий наказание за нарушения на воздушном транспорте, а также морском и внутреннем водном транспорте.

В законе указано, что за нарушение пользователем воздушного пространства федеральных правил его использования будет грозить штраф для граждан в размере до 50 тыс. рублей, для должностных лиц до 150 тыс. рублей, передает ТАСС.

За использование воздушного пространства лицами, не наделенными правом на осуществление деятельности по его использованию, вводится штраф: для граждан он составит до 50 тыс. рублей, для должностных лиц до 100 тыс. рублей.

За нарушение лицом, управляющим судном (за исключением маломерного) на морском, внутреннем водном транспорте, правил плавания и стоянки судов, входа в порт и выхода из порта предусмотрен штраф до 10 тыс. рублей. Альтернативной санкцией может стать лишение права управления судном на срок от шести месяцев до одного года.

Превышение лицом, управляющим маломерным судном, установленной скорости и совершении ряда других нарушений предусмотрен штраф до 1 тыс. рублей или лишение прав на срок до шести месяцев.

За управление судном (в том числе маломерным, подлежащим государственной регистрации), не прошедшим технического осмотра, либо без бортовых номеров, либо переоборудованным без соответствующего разрешения или с нарушением норм пассажировместимости, ограничений по району и условиям плавания придется заплатить штраф от 5 до 10 тыс. рублей.

Штраф за управление судном без прав составит до 15 тыс. рублей (сейчас от 1 до 2 тыс. рублей). За управление судном (в том числе маломерным, подлежащим госрегистрации), не зарегистрированным в установленном порядке либо имеющим неисправности, с которыми запрещена его эксплуатация, предусмотрен штраф до 20 тыс. рублей.

Напомним, во вторник Госдума в третьем чтении приняла предложенные кабмином законопроекты, направленные на борьбу с выдачей фальшивых диагностических карт техосмотра (ТО) автомобиля без его реального прохождения.