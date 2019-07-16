Госдума приняла закон о наказании за фальшивый техосмотр

Госдума в третьем чтении приняла предложенные кабмином законопроекты, направленные на борьбу с выдачей фальшивых диагностических карт техосмотра (ТО) автомобиля без его реального прохождения.

Внесены поправки в КоАП, по которым за оформление фальшивой карты без техосмотра предусматривается штраф для граждан в размере от 5 до 10 тыс. рублей, для должностных лиц – от 30 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц – от 200 до 300 тыс. рублей, передает ТАСС.

Такие же штрафы могут быть наложены за передачу в единую автоматизированную информационную систему данных о прохождении ТО в том случае, если на самом деле он не проводился, а вот проведение техосмотра лицами, которые не имеют соответствующей аккредитации, повлечет за собой штраф до 300 тыс. рублей.

Новым документом также предусмотрена уголовная ответственность за осуществление деятельности по проведению ТО без аккредитации оператора ТО.

Напомним, 7 июня президент Владимир Путин подписал закон, вводящий обязательную фотофиксацию автомобиля во время технического осмотра и оформление диагностических карт в электронном виде.

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