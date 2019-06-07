Путин подписал закон об обязательной фотофиксации техосмотра

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий обязательную фотофиксацию автомобиля во время технического осмотра и оформление диагностических карт в электронном виде.

Закон об обязательной фотофиксации автомобиля во время техосмотра нацелен на противодействие практике массового оформления диагностических карт без реального прохождения техосмотра, сообщает «Российская газета» со ссылкой на соответствующий документ.

Уточняется, что контролировать организацию и проведение техосмотра будет МВД. Например, ведомство будет оценивать соблюдение операторами установленных правительством правил проведения техосмотра.

А региональные власти должны будут утвердить конкретные требования к производственно-технической базе, фотографии транспортного средства, порядку и срокам хранения изображения в единой автоматизированной информационной системе техосмотра.

Закон вступает через год после его официального опубликования.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла проект данного закона.