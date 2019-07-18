Польские СМИ раскрыли страх Швеции перед «рейдом российских десантников»

Шведский Готланд стал превращаться из стратегического острова в крепость, пишет польское издание Gazeta Wyborcza. Автор статьи Бартош Велинский отмечает, что если российские десантники «займут остров», то Москва «будет контролировать все Балтийское море».

Готланд – самый большой шведский остров на Балтике. Расположенный в 130 километрах от берегов Латвии и в 330 километрах от Калининграда, он имеет стратегическое значение, пишет польский аналитик. Автор статьи поясняет, что именно оттуда можно контролировать всю Балтику, а в особенности передвижение Балтийского флота России, «если бы он захотел начать военные действия против Польши, Дании и Германии», передает ИноТВ содержание публикации.

«Поэтому в сценариях агрессии СССР неизменно появляется рейд российских десантников на этот остров и исключение его из игры при помощи одного удара», – говорится в статье.

Во время учений российская авиация «приближалась к острову Готланд и симулировала атаку на шведские цели», пишет польское издание. По данным СМИ, в учениях принимали участие также стратегические бомбардировщики Tу-22M, несущие ядерные боеголовки. Велинский, ссылаясь на мнение экспертов, выразил уверенность, что Россия якобы «планировала ядерный удар по Швеции» еще до начала конфликта на Украине, чтобы исключить ее из действий на Балтийском море.

Автор статьи пишет, что после окончания холодной войны расходы на армию Швеции последовательно сокращались, а в 2005 году Готланд покинули последние солдаты. Однако «Стокгольм осознал серьезность ситуации» после воссоединения Крыма с Россией и начала украинского конфликта, указывает Велинский.

«Тем более что российские провокации на Балтике участились, а в шведских территориальных водах вблизи Стокгольма вплыла чужая, скорее всего, российская подводная лодка. Более того, россияне начали гибридную операцию в киберпространстве, цель которой состоит в подрыве доверия шведов к Западу и в ухудшении отношений этой страны с НАТО», – утверждает Велиньский.

В 2017 году Швеция ввела призыв в армию и вернула военных на Готланд. К 2020 году в Готланде должно базироваться несколько сотен солдат, оснащенных танками, «которые будут в состоянии дать отпор десанту», пишет польский журналист.

Вместе с тем, доставленные в июле на Готланд противовоздушные батареи BAMSE «будто достали из прошлого», что «остужает энтузиазм» военных, пишет автор статьи. Он напоминает, что ракеты, способные уничтожать самолеты и маневрирующие боеголовки на расстоянии 20 км, были разработаны шведскими концернами Bofors и Ericsson под конец холодной войны. Боеголовки «спрятали на склады», когда «СССР распался и перестал угрожать Швеции».

«Старое вооружение должно стеречь небо вокруг Готланда, пока не прибудут американские «Пэтриот», которые страна намерена купить у США», – резюмирует Gazeta Wyborcza.

В начале июля сообщалось, что Швеция в страхе перед Россией намерена развернуть обновленную систему ПВО на острове Готланд в Балтийском море.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, насколько серьезно Стокгольм сможет увеличить свои оборонительные возможности и ради чего делаются подобные заявления.