Швеция намерена «противостоять России» с помощью «жирафа»

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2 июля, вторник  |  Последнее обновление — 13:22  |  vz.ru
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Иран напугала позиция России в ОПЕК

Лидеры России и Саудовской Аравии определили цены на нефть на ближайшие полгодаФото: kremlin.ru
Впервые за долгое время Иран позволил себе выпад против России. И это при том, что наши страны остаются союзниками на фронтах Сирии. Поводом стала договоренность Путина и саудовского принца бен Сальмана, предполагающая ограничение добычи нефти. Тегеран заявил: такая сделка «убивает ОПЕК». Но о судьбе ли картеля на самом деле переживает Иран? Подробности...
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Саммит G20 в Японии запомнится гиперактивностью России

По оценке экспертов, Владимир Путин реализовал на саммите G20 в Осаке все возможные задачиФото: Илья Питалев/РИА Новости
Встреча G20 в Японии подтвердила свою востребованность. Об этом заявил Владимир Путин по итогам саммита, результатами которого остался доволен. В субботу глава государства рассказал о своих встречах с мировыми лидерами, в том числе Дональдом Трампом, Терезой Мэй и Ангелой Меркель. Эти контакты явно продемонстрировали новую тенденцию в отношении к России. Подробности...
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Почему Чехия решила испортить себе туристический сезон

В туристической отрасли России не припомнят, когда из-за авиационных разборок возникали такие срывыФото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
В российско-чешских отношениях вспыхнула напряженность, особенно заметная на фоне разрыва сообщения с Грузией. Авиавласти Чехии внезапно сорвали рейсы сразу нескольких авиакомпаний из России. Официальная причина демарша по-прежнему неясна. Неофициально говорится не о политических, а о деловых причинах. Почему они оказались серьезнее, чем «выстрел в ногу» туристическому бизнесу Чехии? Подробности...
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Швеция намерена «противостоять России» с помощью «жирафа»

Вот этим самым радаром Швеция планирует «обороняться от России»Фото: TT News Agency/Henrik Montgomery/Reuters
«Новейшие системы» ПВО намерена установить Швеция всего в 300 километрах от Калининграда, а также усилить гарнизон на острове Готланд – и все это в ответ на «агрессивные действия России». Насколько серьезно Стокгольм сможет увеличить свои оборонительные возможности – и ради чего делаются подобные заявления? Подробности...
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Затопленным селам Сибири приходит экстренная помощь

Паводки в Иркутской области начались из-за проливных дождейФото: Владмир Смирнов/РИА "Новости"
Наводнение в Иркутской области оставило без крова над головой несколько тысяч человек. Еще десятки тысяч остались без света и жалуются на перебои в работе мобильной связи. Разрушены дамбы, мосты, трубопроводы и автомобильные дороги. Из-за чего случилось стихийное бедствие и что делается для того, чтобы помочь пострадавшим? Подробности...
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Украинская Федерация на карте мира

Глеб Простаков, журналист
В долгосрочной перспективе федеративная Украина имеет больше шансов на сохранение себя в нынешних границах, чем раздираемое неразрешимыми противоречиями унитарное государство. Подробности...
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Корейская шоу-дипломатия Трампа не подойдет для Ирана

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
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Всё против человека

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Владимир Путин объявил о завершении эпохи либерализма. А что такое, собственно, либеральная идея? Есть подозрение, что большинство людей, включая самих либералов, понятия не имеет о сути новой, а теперь уже старой, мировой идеологии. Подробности...
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            Швеция намерена «противостоять России» с помощью «жирафа»

            Вот этим самым радаром Швеция планирует «обороняться от России»   2 июля 2019, 13:15
            Фото: TT News Agency/Henrik Montgomery/Reuters
            Текст: Евгений Крутиков

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            «Новейшие системы» ПВО намерена установить Швеция всего в 300 километрах от Калининграда, а также усилить гарнизон на острове Готланд – и все это в ответ на «агрессивные действия России». Насколько серьезно Стокгольм сможет увеличить свои оборонительные возможности – и ради чего делаются подобные заявления?

            В российских источниках со ссылкой на шведские СМИ появились сообщения о якобы переброске на остров Готланд на Балтике «новейших систем» ПВО, что связывают с «обострением ситуации на Балтике из-за агрессивных действий России». Шведская сторона подчеркивает, что от курортного Готланда до Калининграда всего 300 километров. А российские военные самолеты там постоянно мешаются. Но, как выяснилось, все не так радужно для шведской армии.

            Командующий сухопутными войсками королевства генерал Микаэль Бюдэн заявил, что на Готланд уже доставлены «новейшие» или «улучшенные» системы ПВО, которые должны усилить существующую с 2017 года систему обороны острова, состоящую преимущественно из мобильных пулеметно-пушечных комплексов. Министр обороны Швеции Петер Хульквист заявил, что такое решение принято в связи «с ухудшением обстановки в южной части Балтийского моря после агрессии России в 2014 году в Крыму».

            Гарнизон острова Готланд, самого большого шведского острова в Балтийском море – явление символическое. Готланд – место курортное и для шведов знаковое. Он считается одним из самых любимых мест отдыха шведского правящего класса и интеллигенции. Именно на Готланде происходит действие фильма «Жертвоприношение» Тарковского. Есть еще крошечный островок Форе, расположенный дальше в море – еще более знаковое для шведского самосознания место: там жил самый знаменитый шведский кинорежиссер Бергман, и никого к себе не пускал. Кстати, Форе – куда более удобная позиция для пусковых комплексов всяческих ракет, но родня Бергмана до сих пор никого туда без специального разрешения не пускает.

            Во время русско-шведской войны 1808-1809 годов, окончательно выбившей Швецию из списка европейских сверхдержав, остров был оккупирован русскими войсками адмирала Николая Бодиско и объявлен русской территорией. Это навсегда перепахало сознание жителей Готланда, хотя данная оккупация считается «самой мирной в истории». Вскоре Бодиско был вынужден оставить остров, за что был лишен звания и наград и сослан в Вологду, но история запомнилась.

            В 2005 году шведский военный гарнизон острова был полностью расформирован за ненадобностью. Получилась «безвоенная зона отдыха». А в 2016 году под предлогом учений туда завезли 150 военнослужащих мотопехотной роты с крайнего Севера, которые так на теплом острове и прижились. В структуре шведской армии они официально называются Stridgruppe Gotland или Gotlands regemente (P18), но имеют неофициальную кличку «камикадзе» из-за полного отсутствия оборонительной инфраструктуры. И это при том, что по времена холодной войны Готланд был наводнен беглыми латышами и считался опорным пунктом шведской разведки для заброски на территорию Советской Прибалтики диверсантов и шпионов. Там на лодке с подвесным мотором до латвийского берега плыть максимум ночь.

            Да и сейчас никакого особого усиления гарнизона не случилось, несмотря на грозный тон заявлений. Во-первых, ни о каких «современных комплексах ПВО» сейчас на Готланде речи не идет. Это ошибка перевода.

            Генерал Бюдэн сказал, что ПВО острова будет улучшена. И, судя по фото и косвенным данным, в порт Висбю доставлен одинокий радар Robotsystem 23 BAMSE типа «жираф» – круглая активная «голова» робота-радара выдвигается на три метра вверх на длинной «шее». Производит его с середины 2000-х годов фирма SAAB. На закончившейся на днях выставке Армия-2019 в Подмосковье был представлен его почти точный аналог российского производства.

            Никаких новых ракетных установок на Готланд не поставлено и поставлено не будет. Генерал Бюдэн сказал, что робот-радар будет действовать в интересах уже имеющейся системы ПВО острова, то есть мобильных пушечно-пулеметных установок. Обслуживать радар также будут военнослужащие гарнизона Висбю, то есть те самые «камикадзе». В теории эту штуку можно оснастить двумя ПЗРК, что почти наверняка и будет сделано, но вряд ли это критично сильно усилит боеспособность гарнизона Готланда.

            Работает робот на расстояние до 15 километров, то есть против заявленной цели – российской авиации балтийского оперативного района он дитя малое и неразумное.

            Швеция объективно не располагает ресурсами для радикального усиления своей военной мощи, в том числе в южной части Балтийского моря, так что остается только надувать щеки. Генерал Бодэн – по происхождению летчик, они редко видят всю картину мира в целом, а лишь из пункта «а» в пункт «б», прокладывают же им маршрут люди с куда большим кругозором. А королевский Генеральный штаб до сих пор не может определиться со степенью своего сотрудничества с НАТО, а также по поводу того, что для Стокгольма важнее – Балтийский регион, крайний Север или район проливов. Популярность армии невелика, а вот влияние военно-промышленного комплекса в лице концернов SAAB и Bofors зашкаливает. Никто не говорит, что их продукция не востребована на мировом рынке, но перевооружение самой шведской армии идет довольно медленно.

            Усилить гарнизон Готланда сейчас реально шведам нечем, да и незачем. А такие символические акции, как постановка одинокого «жирафа» на Готланде, ориентированы преимущественно на общественное мнение даже не Швеции, а стран НАТО. Вот мы грозим теперь этим русским в Калининграда длинной шеей. Забавно, но пока бессмысленно.


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