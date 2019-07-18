Иран назвал условие сохранения ядерной сделки

Для сохранения ядерной сделки Евросоюз должен выполнить свои обязательства по нормализации экономических отношений между Ираном и другими странами, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

«Нам нужно продавать свою нефть. Мы ведем бизнес с Россией и Китаем, но этого недостаточно. Европейцы – часть соглашения, как европейская тройка стран, так и весь Евросоюз – они должны исполнять свои обещания», – заявил глава МИД Ирана, слова которого приводит ТАСС.

«Мы ожидаем, что они будут выполнять свои обязательства по нормализации экономических отношений между Ираном и другими странами», – подчеркнул министр.

По его словам, у Ирана нет необходимости выходить из ядерной сделки, но степень ее выполнения будет варьироваться в зависимости от действий партнеров.

«У нас нет необходимости выходить из СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе), – сказал Зариф. – У СВПД есть механизм разрешения споров, который мы запустили некоторое время назад».

«В зависимости от того, насколько другая сторона его выполняет, мы сможем сами либо снижать, либо увеличивать степень его выполнения», – пояснил иранский министр.

Ранее Тегеран заявлял, что продолжит продавать нефть «при любых обстоятельствах».

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