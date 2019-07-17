Синоптики заявили о росте числа неблагоприятных явлений в Москве

За последние 30 лет в полтора раза увеличилось количество дождей, влияющих на работу коммунальных служб Москвы; сильных ветров (более 20 метров в секунду) стало больше в четыре раза, а гроз – почти в два раза.

«Расчеты, произведенные для станций Москвы, показали, что дождей, которые могут сказаться на работе коммунальных служб (более 10 миллиметров), за последние 30 лет стало больше в полтора раза, сильных ветров (более 20 метров в секунду) в четыре раза, а гроз – почти в два раза», – говорится в сообщении на сайте «Метеоновости».

Напомним, в начале июля заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко заявил, что на европейской территории страны средняя температура в августе ожидается близкой к норме, но пояснил, что в южной части России возможны аномалии.