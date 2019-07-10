Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях в августе

Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко заявил, что на европейской территории страны средняя температура в августе ожидается близкой к норме, но пояснил, что в южной части России возможны аномалии.

По словам Тищенко, в августе в южной части России (южнее Москвы, Нижнего Новгорода и Казани) возможны небольшие отрицательные аномалии – температуры ниже нормы на один градус. Зато в Крыму будет около нормы, пишет «Российская газета».

Владимир Тищенко напомнил, что для Москвы среднемесячная температура августа – 16,5 градусов, а, например, для Севастополя средняя температура августа – 21,8 градуса.

На азиатской территории температура выше нормы ожидается в августе в северной половине Уральского федерального округа, на востоке Якутии, в Амурской области, на большей части Хабаровского края, в Магаданской области. Холодные аномалии ожидаются на юге Красноярского края, в Иркутской области, Тыве.

Дефицит осадков в августе может быть в Мурманской области, на юго-западе Центрального федерального, в Крыму. Дожди прогнозируются на западе Северо-­Западного округа, вблизи Каспия, на юге ПФО.

Дефицит осадков ожидается в Бурятии, на большей части Хабаровского края, на севере Якутии, в Магаданской области и на Чукотке. На юге Урала, в центральных районах Красноярского края и на юге Якутии ожидается избыток осадков.

Напомним, во вторник научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что 2019 год может установить рекорд и стать самым жарким за всю историю наблюдений.