Познер: Русский никогда не станет американцем

Журналист Владимир Познер заявил, что переехавший в США русский никогда не сможет стать американцем.

Желающий переехать в Калифорнию поклонник Познера спросил, что сделал бы сам телеведущий, если бы ему было в данный момент 30 лет – уехал бы в другую страну или менял бы Россию к лучшему.

Ответ журналиста был опубликован на его сайте «Познер Online»: «Для меня уехать из страны – это потому что я больше не могу там жить. Потому что если я вырос здесь – это моя страна, мой язык, здесь мои близкие. Все мое (...) Уехать – это значит безнадега полная. Я не могу больше здесь жить».

Он отметил, что некоторые люди уезжают за «лучшей жизнью», но они всегда будут иностранцами в другой стране.

«Как бы вы ни выучили английский язык, какие у вас успехи – вы никогда американцем не будете. Точно так же как если сюда приедет 30-летний американец, как бы он ни старался – он никогда не будет русским. Это нужно просто априори понимать», – указал Познер.

Ранее Владимир Познер сказал, как должно произойти сближение России и США.