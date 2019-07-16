Силуанов объяснил, почему развалился СССР

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что СССР распался из-за неправильной финансовой политики страны во время перестройки.

«СССР развалился тогда, когда основные экономические барьеры и санкции начали отменяться, - в период перестройки. Развалился не из-за санкций. Советский Союз развалился по причине безответственной экономической и финансовой политики, проводившейся в последние годы его существования», – сказал министр в интервью «Московскому комсомольцу».

Он отметил, что «сегодняшняя Россия принципиально отличается», добавив, что санкции все же мешают стране.

«Они (санкции – прим. ВЗГЛЯД) забирают у нас темпы роста, отнимают дополнительные доходы у граждан. Но хорошо работать можно и нужно и в этих условиях», – сказал Силуанов.

Президент России Владимир Путин заявлял, что причины развала СССР были внутренними, при этом, по его мнению, геополитические противники не стояли в стороне.