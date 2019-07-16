Ученые объяснили, почему ВИЧ не уничтожается лекарствами полностью

Канадские ученые рассказали, по какой причине антиретровирусная терапия не может полностью уничтожить ВИЧ. Данные исследования опубликованы в журнале Nature Immunology.

Ученые смогли сделать выводы, наблюдая за работой иммунных клеток уникальных носителей ВИЧ, на которых вирус почти не действует, передает РИА «Новости».

«Мы показали, что антиретровирусная терапия оставляет большие бреши в оборонных укреплениях иммунной системы. Это объясняет то, почему иммунитет не может справиться с инфекцией после завершения приема лекарств. Теперь мы знаем, где находятся эти «дыры», но возник вопрос: как именно следует их закрывать», – рассказал сотрудник университета Монреаля (Канада) Даниэль Кауфманн.

После заражения вирус активно начинает размножаться в организме жертвы. Это приводит к активации иммунитета, за которой следует недомогание, схожее по симптомам с гриппом. Далее инфекция переходит в хроническую стадию – и это приводит к истощению иммунитета.

Благодаря антиретровирусным лекарствам, которые подавляют копирование вируса в клетках, больные ВИЧ могут жить десятки лет. Однако такие препараты имеют серьезные побочные эффекты, поэтому периодически на несколько недель врачи останавливают прием лекарств пациентами.

Когда прием прекращается, вирус тут же снова начинает репликацию, что за две-три недели часто приводит к начальным масштабам инфекции.

Ученые уверены, что если гены человека удастся «переключить» в нужное положение, то это не вылечит человека от ВИЧ, однако поможет перевести инфекцию в состояние, при котором она перестанет прогрессировать.

Ранее российский Минздрав объяснил, почему в стране увеличился рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией.