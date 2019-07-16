Россиянам дали советы по выбору хлеба

Роспотребнадзор посоветовал россиянам выбирать хлеб без вмятин и трещин, а также покупать продукт только к очередному приему пищи.

В сообщении на сайте ведомства указывается, что специалисты проанализировали обращения россиян на горячую линию по вопросам о хлебобулочных изделиях с 21 июня по 5 июля и выяснили: наибольший интерес представляют вопросы «качества и безопасности продукции в соответствии с нормативными правовыми актами России».

В связи с этим Роспотребнадзор дал разъяснения и рекомендации по выбору хлеба.

Так, хлеб и хлебобулочные изделия должны перевозиться в лотках, в специальных закрытых автомашинах или фургонах с полками. Покупать его стоит только в стационарных предприятиях торговли, где созданы условия для его хранения.

«Форма хлеба должна быть правильной – без вмятин, трещин, боковых наплывов. Хлеб должен быть хорошо пропечен, поэтому в мякише не должно быть комков или пустот, он должен быть эластичным и равномерно пористым», – уточняет ведомство.

Также хлеб не должен быть грязным. На этикетке должна быть указана дата изготовления продукта и срок его реализации.

Белый хлеб сохраняет свои полезные свойства до 24 часов с момента выпекания. Ржаной и ржано-пшеничный хлеб считаются свежими на протяжении 36 часов с момента выпекания. Хлебобулочные изделия весом меньше 200 граммов хранятся до 16 часов.

«Рассчитывайте объем покупаемой хлебной продукции только на очередной прием пищи или хотя бы на период, не превышающий сроки годности данного изделия», – добавили в Роспотребнадзоре.

Хранить хлеб рекомендуется в воздухопроницаемой хлебнице или тканевом мешке, а не полиэтиленовом пакете.

Нельзя есть хлеб с плесенью на корке, внешние проявления указывают на то, что процессы порчи теста внутри уже давно набирают обороты.

Ранее Роскачество сравнило мультизерновой и обычный хлеб.