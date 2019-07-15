Грузия не пустила в Россию армянина с радиоактивным веществом

Гражданин Армении задержан Службой госбезопасности Грузии (СГБ) за попытку провоза транзитом через Грузию в Россию радиоактивного вещества «торий-232» на грузовом автотранспорте, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Как сообщает СГБ, общий вес упаковок с торием превышал 70 кг.

Задержание было произведено на КПП «Садахло» границы Грузии и Армении.

Гражданину Армении грозит от 5 до 10 лет тюрьмы

Торий-232 – природный радиоактивный нуклид химического элемента тория с атомным номером 90 и массовым числом 232. Торий-232 является ядерным топливным сырьем, которое при поглощении нейтронов превращается в уран-233, который, в свою очередь, является основой уран-ториевого топливного цикла.