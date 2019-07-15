Матвиенко рассказала о последствиях усыновления детей однополыми семьями

Право однополым семьям усыновлять детей обернется вырождением человечества, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».

«Право однополым семьям усыновлять детей, на мой взгляд, приведет просто к вырождению человечества», – заявила Матвиенко.

По мнению Матвиенко, «размываются и подвергаются эрозии» и другие фундаментальные основы общества. «В законодательстве некоторых государств вместо слов «мама», «папа» введены новые понятия «родитель номер один» и «родитель номер два». Можно ли представить, что вместо первого слова «мама», младенец произнесет – «родитель номер один»?» – сказала она, передает РИА «Новости».

Спикер подчеркнула недопустимость «размывания» таких фундаментальных основ счастья, как семья, дети и родители.

Также Матвиенко рассказала, в чем заключается секрет счастья. «Я счастливый человек. Чтобы быть счастливым, никогда не надо быть злым, злопамятным, не надо ревновать, завидовать. Эти качества разрушают человека изнутри», – заявила она.

Кроме того, по словам Матвиенко, счастливой ее делает работа, а также гармоничный баланс в ее жизни между карьерой и семьей. «Я всю жизнь занимаюсь любимым делом и достигла определенных успехов. У меня 47 лет стажа. Но какими бы карьерными соображениями вы ни руководствовались, семья обязательно должна быть. Счастье в гармонии, у меня замечательная семья», – сказала спикер.

Вместе с тем Матвиенко заявила, что никогда напрямую не предлагала создать в России министерство счастья, как об этом писали многие СМИ несколько лет назад.

«Бывая в командировках за рубежом, я стараюсь изучать полезный опыт, лучшие практики в той или иной сфере. Так вот, после визита в ОАЭ, где создано министерство счастья, я сказала, что этот опыт очень интересный. Получила множество ернических откликов: «Матвиенко предложила создать в России министерство счастья». Впрямую я такого не предлагала», – заявила спикер Совета Федерации.

По словам Матвиенко, на самом деле «ценность здесь в философии» подхода ОАЭ к разным проектам. «Прежде чем власть (в ОАЭ) принимает решение, оно проходит экспертизу в этом министерстве – будет ли лучше людям и будут ли они более счастливыми. Вот этот опыт, мне хотелось бы, чтобы получил развитие у нас в стране», – сказала она.

Опыт работы министерства будущего и министерства счастья, которые были сформированы в Объединенных Арабских Эмиратах, заинтересовал Матвиенко во время ее визита в ОАЭ весной 2016 года. Тогда спикер верхней палаты заявила, что ей «лично и нам вообще был интересен опыт Дубая по реформированию правительства, в ходе этой реформы они создали несколько министерств», и два из них (министерства счастья и будущего – ред.), на ее взгляд, «очень интересны». Министерство будущего ОАЭ планирует «будущее после нефти», когда будет «вычерпан последний баррель», как будут развиваться Объединенные Арабские Эмираты, объяснила она. Говоря о министерстве счастья, Матвиенко отметила, что попросит «более подробно прислать нам его (министерства) функционал и компетенции, я думаю, что такой опыт был бы очень интересен и для России».

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