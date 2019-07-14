Протестующие в Париже стали воздвигать баррикады на Елисейских полях

Вскоре после завершения военного парада по случаю Дня взятия Бастилии в Париже начались протесты, которые переросли в столкновения с полицией. Беспорядки переместились в район Елисейских полей.

Протестующие стаскивают на главную улицу французской столицы железные ограждения, оставшиеся на тротуарах с утра. Группы полицейского спецназа предпринимают попытки раскидать конструкции, передает РИА «Новости».

Столкновения с полицией происходят в разных местах на Елисейских полях, то и дело улицу затягивает дым от дымовых шашек, а ветер приносит слезоточивый газ.

По информации телеканала BFM TV, за первую половину дня воскресенья задержано уже 152 человека.

Напомним, за несколько минут до начала военного парада в честь Дня взятия Бастилии несколько человек принялись скандировать лозунги «желтых жилетов» с призывами к отставке Эммануэля Макрона с поста президента Франции. Позднее Макрона освистали.

Крупномасштабные протесты «желтых жилетов» начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Участники продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки.