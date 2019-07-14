Дайверы спасли попросившего о помощи ската

У северо-западного побережья Австралии трехметровый скат манта, которого также называют морским дьяволом, приблизился к группе пловцов. Дайверы расценили это как просьбу о помощи, так как в глазу у ската был рыболовный крючок.

Среди пловцов оказался подводный фотограф Джейк Уилтон. Он часто плавает в районе рифа Нингалу, поэтому ранее встречал этого ската, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на The Sun.

Уилтон рассказал, что в этот раз морской дьявол подплыл ближе и подставил глаз, в котором застрял рыболовный крючок. Мужчина подумал, что скат узнал его, поэтому и решил попросить о помощи.

Как отметил морской биолог Монти Холла, находящийся в этот момент на борту лодки: пока Уилтон в маске нырял несколько раз, пытаясь достать крычок, манта не двигалась. Холла считает, что, если бы крючок не извлекли, то скат мог бы ослепнуть и даже умереть.

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