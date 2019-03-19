Сибиряк удивил жителей Нью-Йорка, бросившись спасать собак в ледяную воду

Уроженец Сибири Тимофей Юрьев, ныне житель Нью-Йорка, спас двух собак, которые провалились под лед на озере Ирвингтон; местные жители пытались его отговорить, потому что для них это выглядит «очень дико», рассказал сам Тимофеев.

По его словам, он вместе с женой выгуливал свою собаку в парке, когда услышал крик женщины. Выяснилось, что две ее пожилые собаки вышли на лед озера и одна за другой провалились под него, сообщает «Дождь».

«Они начали пытаться выкарабкиваться, но не могут – лед вокруг ломается, а они старые и не могут себя вытянуть сами. И постепенно они просто перестали пытаться и сидят в ледяной воде», – отметил Юрьев.

Тогда он решил сам залезть в воду и спасти собак. Хозяйка животных попыталась его остановить. Юрьев пояснил, что для американцев решение выглядело «очень дико».

Он разломал лед, после чего собаки за ним смогли вылезти из воды. Юрьеву помогла его собака Кира.

«Моя собака плавает и бегает по горам вместе со мной. С двух месяцев, когда мы ее взяли, я начал ее везде брать. У нас команда. Если что, она бы меня вытащила и помогла», – рассказал Юрьев.

Он отметил, что его дедушка был охотником из Сибири, во времена Второй мировой войны он служил разведчиком на границе с Японией – по долгу службы он должен был уметь долго находиться в ледяной воде.