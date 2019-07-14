Бойко заявил о «нехватке мозгов» у властей Украины

«Дикая» экономическая политика Киева в отношении России привела к потере Украиной сотен тысяч рабочих мест, заявил лидер украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко.

Он сообщил, что потеря российского рынка привела к остановке «десятков предприятий». Бойко указал на «дикую» ситуацию – власти Украины устраивают антироссийские истерики, но в Россию Украина «продала товаров на 4,5 млрд долларов за прошлый год, а купила на 7,5 млрд долларов».

Бойко заявил, что дисбаланс нужно уравновесить, наладив торговлю на российском рынке, передает РИА «Новости» со ссылкой на «112 Украина».

Он пояснил, что из-за оттока «валюты в другую страну» падает гривна, власти «бегут в МВФ и кричат «дайте нам денег, у нас падает национальная валюта», поскольку у правительства «мозгов не хватало выровнять торговый баланс».

Также Бойко отметил «драматическую ситуацию» со СМИ на Украине. Он подчеркнул, что в задачи государства входит пресечение нападений на журналистов и что «общество, в котором нет свободы слова, обречено».