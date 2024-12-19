Интеллектуальное и моральное оцепенение – важнейший признак современной Европы, где Россия исторически находила источники вдохновения и на противопоставлении которой строила свою внешнюю политику.5 комментариев
Путин заявил о сохранении бумажной журналистики
Путин выразил уверенность в сохранении бумажной прессы при достойном содержании
Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что бумажная журналистика сохранится в будущем, подчеркнув значимость качественного содержания для ее выживания в мире цифровых технологий.
Президент России Владимир Путин заявил на совмещенной прямой линии и пресс-конференции, что бумажная журналистика будет сохранять свое место в мире, если ее содержание будет достойным, сообщает ТАСС.
Он отметил, что несмотря на возможности электронных гаджетов, на которых можно читать тексты на разных языках, бумажные издания, такие как «Известия» или «Комсомолка», обладают особым «кайфом» при прочтении.
Путин подчеркнул, что содержание играет ключевую роль в выживании бумажных медиа. «Самое главное, вот как Влад Бумага говорил <…> – содержание. Если у бумажного носителя будет достойный интересный контент по сравнению с какой-то интернетной "шелухой", он никуда не денется, он не умрет», – поделился убеждением Путин.