Меркель призвала брать пример с участников неудавшегося покушения на Гитлера

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Америка готовит рублю серьезное испытание

Американцам хотят запретить давать в долг РоссииФото: Людмила Пахомова/ТАСС
Конгресс США принял поправки, вводящие запрет на любые действия с госдолгом России. Рубль, который позабыл об этом риске и резко окреп с начала года, сразу отреагировал снижением. Что ждет российскую экономику и финансы россиян, если американцы окончательно введут этот закон в действие? Подробности...
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Зачем Киев напомнил России о «китайской угрозе»

«Китайская угроза» стала разновидностью украинской мечты о том, что у соседа-московита когда-нибудь сдохнет короваФото: Александр Таран/ТАСС
Мы еще не успели соскучиться по страшилке, согласно которой миллионы китайцев постепенно отъедают у России Дальний Восток и Сибирь, как о ней неожиданно вспомнили в администрации президента Украины Зеленского. Чего пытается добиться Киев, тиражируя миф о «китайской угрозе»? И почему на хамство такого уровня необходимо отвечать? Подробности...
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Санкционные продукты могут отдать на съедение

За последние три года в России уничтожено более 26 тысяч тонн запрещенных продуктовФото: Сергей Медведев/ТАСС
Вице-премьер Алексей Гордеев выступил с инициативой отказаться от уничтожения продуктов, попадающих под российские контрсанкции, но контрабандой ввезенных в страну. Идею поддержали в Госдуме и благотворительных организациях. Но есть и противники инициативы. Они считают, что это может привести к злоупотреблениям и попаданию запрещенной продукции на прилавки. Подробности...
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Запад боится потерять контроль над Украиной

Владимир Зеленский замахнулся на всю украинскую политическую элитуФото: STEPAN FRANKO/EPA/ТАСС
Запад негативно отреагировал на планы Владимира Зеленского лишить возможности занимать государственные должности политическую элиту времен Порошенко. Хотя украинскому президенту будет очень сложно расширить действие закона о люстрации, реакция Запада все равно очень показательна – там опасаются потерять контроль над происходящим на Украине. Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Порнократия как засилье непотребства

Дометий Завольский, историк-архивист
В раннем средневековье родился ёмкий термин – порнократия. Он так и просится быть приложенным к чему-нибудь актуальному. Например, имени порнократии достоин доминирующий сегодня в европейском мире гендерно-либеральный дискурс. Подробности...
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Америка начала танкерную войну с Ираном

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Новые атаки на танкеры возле иранских границ нужны и важны прежде всего Соединенным Штатам. Только так американцы могут сорвать ирано-европейскую сделку. Но им это вряд ли удастся. Подробности...
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Решить проблему пробок раз и навсегда

Антон Крылов, журналист
Пока что транспортная программа мэрии напоминает «гуманное» отрубание кошке хвоста по частям. Понятно, что денег не хватает. Но, может, надо всё-таки прислушаться к специалистам? Подробности...
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            Меркель призвала брать пример с участников неудавшегося покушения на Гитлера

            14 июля 2019, 00:56

            Текст: Антон Антонов

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            Противники правого экстремизма должны ориентироваться на полковника вермахта графа Клауса Шенка фон Штауффенберга и его соратников, которые пытались убить Адольфа Гитлера, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

            В преддверии 75-й годовщины операции «Валькирия» Меркель записала видеоподкаст, в котором заявила, что и сегодня необходимо «противостоять всем тенденциям, которые стремятся подорвать демократию», передает Deutsche Welle.

            Меркель отметила, что убийство немецкого политика Вальтера Любке, который поддерживал прием беженцев, свидетельствует о необходимости помогать тем, кто готов в политических вопросах брать на себя ответственность за принятие решений.

            Канцлер Германии приветствовала усилия всех, кто старается лишить «правый экстремизм шансов на существование».

            Операция «Валькирия» – заговор германского Сопротивления, прежде всего военных вермахта, с целью убийства Гитлера.

            Напомним, после убийства Любке Меркель заявила, что с правым экстремизмом «надо бороться, отринув все табу».


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