Меркель призвала брать пример с участников неудавшегося покушения на Гитлера

Противники правого экстремизма должны ориентироваться на полковника вермахта графа Клауса Шенка фон Штауффенберга и его соратников, которые пытались убить Адольфа Гитлера, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

В преддверии 75-й годовщины операции «Валькирия» Меркель записала видеоподкаст, в котором заявила, что и сегодня необходимо «противостоять всем тенденциям, которые стремятся подорвать демократию», передает Deutsche Welle.

Меркель отметила, что убийство немецкого политика Вальтера Любке, который поддерживал прием беженцев, свидетельствует о необходимости помогать тем, кто готов в политических вопросах брать на себя ответственность за принятие решений.

Канцлер Германии приветствовала усилия всех, кто старается лишить «правый экстремизм шансов на существование».

Операция «Валькирия» – заговор германского Сопротивления, прежде всего военных вермахта, с целью убийства Гитлера.

Напомним, после убийства Любке Меркель заявила, что с правым экстремизмом «надо бороться, отринув все табу».