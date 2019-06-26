В Германии идет тихая гражданская война

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Атака США на Иран вызовет всемирный «нефтяной голод»

Загадочные атаки на нефтяные танкеры в Ормузском проливе – еще цветочки. Ягодки могут быть связаны с военным конфликтом Ирана и СШАФото: AP/ТАСС
Новости из Персидского залива все тревожнее - Иран уже начал сбивать американские беспилотники. Если дело дойдет до открытого военного столкновения - по какому сценарию США будут атаковать персидское государство? Чем ответит на это Иран и как этот военный конфликт отразится на нефтяном рынке - в частности, с точки зрения снабжения нефтью всей остальной планеты? Подробности...
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Губернаторов отправили на дорожные работы

Губернаторы «на кончиках пальцев» ощутили специфику дорожных работФото: Максим Григорьев/ТАСС
Как научить регионы строить качественные дороги, страховщиков – снизить стоимость ОСАГО, а водителей – заинтересовать соблюдать правила дорожного движения? В подмосковном Солнечногорске в рамках подготовки к заседанию Госсовета, посвященного развитию автодорог, губернаторов учили класть асфальт и перенимать удачный опыт развития дорожной сети в соседних регионах и за границей. Подробности...
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Спецназ ГРУ превращают во «второй сорт»

Спецназ ГРУ - краса и гордость российских Вооруженных сил, но сегодня его подготовка оказалась под угрозойФото: Александр Рюмин/ТАСС
Прогремевший весной скандал вокруг курсантов знаменитого десантного училища в Рязани оказался только верхушкой айсберга. К такому выводу пришел обозреватель газеты ВЗГЛЯД – бывший офицер спецназа, который лично съездил в училище. Выяснилось, что происходящее прямо касается проблем с подготовкой офицеров для самых элитных частей и соединений Вооруженных сил – спецназа ГРУ. Подробности...
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Москва напугала Украину в ПАСЕ

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Возвращение России в ПАСЕ вызвало панику и истерику в Киеве. По стране нанесен «мощнейший дипломатический удар», Евросоюз перестал быть гарантом ее безопасности. Так Порошенко и политики постмайданной Украины расценили решение восстановить права России в ассамблее. При этом они правы – Украина действительно успела надоесть Европе за последние пять лет. Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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В Германии идет тихая гражданская война

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Что-то странное происходит в Дойчланд. Все вдруг начали бороться с крайне правыми – вплоть до загадочных смертей. Тогда как реальная угроза стране, да и миру – исходит от крайне левых. Стреляют и те, и другие. Подробности...

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            Игорь Мальцев

            В Германии идет тихая гражданская война

            Игорь Мальцев
            писатель, журналист, публицист
            		 26 июня 2019, 09:00

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            Буквально за несколько дней политическая картина в Германии изменилась. Если смотреть на все это со стороны, то можно написать «изменилась до неузнаваемости». Если знать приводные силы изменений, то все будет выглядеть потрясающе логично. Логично, но мерзко.

            Помните – не так давно застрелили главу административного округа Кассель и соратника Ангелы Меркель по ХДС Вальтера Любке? Арестовали уже второго подозреваемого по этому делу. И – как удобненько получилось – он, конечно, оказался связан с «правоэкстремистской сценой». Ничего не попишешь – действительно связан – причем за это отсидел с 2006 года. Понятное дело – газеты начали писать про «правый террор», все дела, а канцлерин Меркель заявила, что теперь с правой политической сценой «надо бороться, отринув все табу». 

            Прошу вас запомнить вот это выражение Ohne Taboo. Мало того, что это прямое приглашение на охоту на ведьм. Оно еще и глубоко лживое и лицемерное. Почему? Потому что личность предполагаемого преступника увязывают с так называемым «делом NSU – Nationalsozialistischer Untergrund» – делом самопровозглашенного нацистского подполья, в котором участвовало от силы человек пять, из которых в живых осталась только одна дама. Они занимались убийствами иммигрантов – начиная с турецких торговцев шавермой и заканчивая убийством женщины-полицейской при исполнении. Это было в 1998-2011 годах и закончилось разгромом террористической ячейки с совершенно случайной гибелью основных участников до суда. После чего никаких нацистов в Германии не осталось вовсе. Во всяком случае, ультраправыми стало быть немодно – ровно до того момента, когда иммиграционная волна 2015 года начала накрывать социальные институты Германии и появились первые недовольные. 

            Но, связывая убийство политика Любке с делом NSU, канцлер Германии не сказала одну вещь: все материалы дела NSU закрыты для публики и прессы на 120 лет. Кто тут возмущался, что некоторые дела НКВД закрыты на 50? Получите пример цивилизованной страны. 

            А как же бороться, «отринув табу», с наследием NSU, если само дело закрыто на век с лишним? Кстати, а почему оно закрыто? Дело в том, что по ходу следствия утекли, например, вот такие любопытные детали преступлений новых нацистов: как минимум, в двух случаях убийств турецких шашлычников в шаговой доступности находились агенты службы по защите Конституции (так в Германии называется политический сыск). И никто даже не задал вопрос: а что они там делали? Но дальше больше – когда двое членов банды расстреляли прямо на площади в автомашине женщину-полицейскую, рядом, кроме агентов политического сыска Германии, находилось два секретных агента американских спецслужб, которые все это наблюдали. Или руководили? Нет ответа – приходите через 120 лет, поговорим. Потому что табу.

            Фото: Wolfgang Rattay/Reuters

            То, что крайне правое движение, все эти неонацисты и прочие брутальные ребята – изобретение немецких спецслужб послевоенного времени, подтверждает и то, что партия NPD, максимально правая, которая возможна по закону, будучи привлеченной к суду за серию выступлений (не преступлений) оказалась на 20 процентов состоящей из агентов управления по защите Конституции под прикрытием (а партийная верхушка – на 100 процентов). И это не фантазии, это то, что сто раз писалось в немецкой прессе, заслуживающей доверия. И многое говорит о корнях местного «нацизма».

            За неимением реального внятного нацизма в Германии, ярлык стали вешать уже на всех несогласных и всех, кто остался в центре, когда политики больших партий побежали за Гретой Тунберг и ее совершенно левой клиентурой. И тут происходит логичное событие. 

            На территорию гигантского предприятия под названием «Гарцвайлер» вторглось около двадцати тысяч хорошо упакованных молодых людей в одинаковых комбинезонах и в масках якобы от пыли: одна организованная группа занималась штурмом оборудования для добычи угля, другая блокировала на двое суток ж/д ветку, по которой уголь отправляется на электростанцию, которая питает всю Норд Рейн Вестфалию, третья вытаптывала поля фермеров, четвертая нападала на полицию, которая прибыла предотвратить несчастные случаи (от краев карьера – 50 метров обрыв), пятая -маршировала по ближайшим деревням (это называется «тактика открытой ладони» – пять групп – пять пальцев с целью рассеивания полицейских формирований).

            Результат – как минимум массовое нарушение четырех законов местного уголовного кодекса и восемь покалеченных полицейских.

            Угадайте – кто это был? А это были девочки-одуванчики из движения FFF («Пятницы за будущее») Греты Тунберг, у которого есть собственный местный климат-фюрер Лиза Нойбауэр. Эти девочки объединились с эко-террористами из движения Ende Gelände, известным нападениями на промышленные предприятия, которые, по их мнению, не вписываются в график выхода из «грязной экономики». И что самое интересное – за ними стоят все те же левые группы, которые разносили Гамбург на G20 в 2017 году.

            Самое любопытное – основные «народные» газеты сюсюкают с ними, называя их «активистами», вместо того чтобы сказать, что они, как минимум – правонарушители, нападающие на полицию, вторгающиеся в пределы частной собственности и препятствующие работе стратегически важных предприятий (за каждый из эти пунктов – есть отдельная статья УК). А то, что они били полицейских… «так они же дети». 

            Мы все можем представить, что бы было, если за все время существования партии AfD хоть один аэфдешник подрался бы с ментом – «насилие, правый переворот, марш нацистов» и так далее. А тут тишина и умильные гримаски политиков и газетчиков. Стоит ли удивляться, что симпатии к партии AfD настолько сильны в силовых структурах?  Как писал один из комментаторов Die Welt: «партии AfD следовало бы хоть один раз выйти с климатическими активистами имени Греты Тунберг вместе, с плакатиками «Вы украли наше будущее», чтобы экологов разогнали раз и навсегда». А пока опубликована статистика, сколько было нападений на политиков и офисы – больше всего на AfD – 150, и меньше всего на Linke Левых – 18. То есть, вы понимаете – кто тут на кого нападает.

            Ставка на «зеленую» повестку уже приносит плоды в виде раскола правящей партии. Потому что Меркель в своих популистских танцах с «детишками за климат» сдвинула партию ХДС настолько влево, что когда нынешний лидер партии, дама по кличке АКК (полное имя непроизносимо) сказала, что пора Христианско-Демократической партии вернуться на свое место – в консервативный центр политики, ее обвинили…. правильно – в заигрывании с правыми экстремистами.

            Лево-зеленое безумие, которое так по-матерински одобряла матушка Меркель, основанное на антинаучных, глубоко демагогических лозунгах, уже вышло из-под контроля. Идея, которую даже самые ярые активисты не могут объяснить человеческим языком, овладевает темными и тупыми массами. И это очень неприятный симптом, напоминающий предыдущие этапы увлечений немцев идеалистическими теориями.

            Кстати по этому поводу писательница из Калининграда Ханна Арендт, автор прекрасного термина «обыденность зла», однажды сказала: «Именно немцы любят создавать себе возвышенные цели. Эта склонность регулярно приводила к бедствиям в истории». Bingo, Ханна Павловна!


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