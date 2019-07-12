Зеленский охарактеризовал беседу с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него после беседы с российским коллегой Владимиром Путиным «корона с головы не спадет».

«У меня корона с головы не спадет, жизни ребят наших (украинских моряков, арестованных в России после незаконного пересечения границы) сейчас – самое главное. Вчера мы разговаривали с президентом России. Я думаю, что вам это известно. Мой главный вопрос был – вернуть всех наших ребят, готовы отдать их, отдайте нам всех наших», – сказал Зеленский об итогах переговоров.

Видео с выступлением Зеленского опубликовано в телеграм-канале журналистки и телеведущей Ольги Скабеевой.

В четверг Путин и Зеленский провели телефонные переговоры и обсудили вопросы урегулирования в Донбассе, а также «совместную работу по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц». Разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пояснял, что первый разговор президентов был «ознакомительный» и носил прагматичный характер. В команде Зеленского сообщали, что разговор стал первым шагом к возобновлению переговоров в «нормадском формате».