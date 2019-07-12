В команде Зеленского сказали, на что надеются после разговора с Путиным

В команде Владимира Зеленского подвели итоги разговора президента Украины с российским лидером Владимиром Путиным, который состоялся накануне.

В сообщении команды Зеленского в Facebook говорится, что в четверг президент Украины звонил главе российского государства.

«Это первый шаг к возобновлению переговоров в «нормандском формате». Надеемся, что уже скоро освободят пленных военных моряков и других граждан Украины, содержащихся в России», – говорится в сообщении.

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В четверг Путин и Зеленский провели телефонные переговоры, в ходе которых обсуждались вопросы урегулирования в Донбассе, а также «совместная работа по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц». Разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

В Кремле сообщили, что первый разговор президентов носил прагматичный характер и продолжался около 20 минут.

В администрации Зеленского заявили, что вопрос освобождения украинских моряков был ключевым во время разговора с российским лидером.