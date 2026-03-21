В Москве вручили премии имени Фазиля Искандера

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Москве 20 марта состоялась церемония вручения Международной премии имени Фазиля Искандера. Мероприятие прошло в гостинице «Националь» и было приурочено к Году единства народов России, а сама премия включена в официальный план соответствующих мероприятий.

На церемонии присутствовали писатели, деятели культуры, представители общественных и государственных структур, а также бизнес-сообщества.

Президент Республики Абхазия Бадра Гунба направил приветствие участникам, отметив особое значение события для укрепления «гуманитарных и культурных связей между братскими народами Абхазии и России» и сохранения общего культурного пространства. В этом сезоне премии отмечены победители в шести номинациях. В категории «Художественная проза» лауреатами стали Александр Киров и Павел Крусанов, в номинации «Поэзия» – Игорь Волгин и Ефим Бершин, а лучшими в детской литературе признаны Елена Албули и Вячеслав Ар-Серги.

В номинации «Художественная публицистика» победили Вячеслав Недошивин и Андрей Щербак-Жуков. За переводы прозы на русский язык отмечен Фархат Тамендаров из Казахстана, а в категории драматургии и киносценариев – Вадим Фёдоров. Почетные дипломы также получили Андрей Дмитриев, Арбен Кардаш, Юрий Нечипоренко, Полина Ольденбург и Николай Железняк.

Президент Русского ПЕН-центра Владимир Семёнов на открытии подчеркнул: «В нашей премии шесть номинаций: проза, поэзия, детская литература, художественная публицистика, переводы, драматургия и киносценарий. В некоторых номинациях жюри присудило по две премии. Однако, у нас нет «первых» и «вторых» премий. Все лауреатские награды абсолютно равноценны». Он отметил, что разнообразие стилей и тем девятого сезона особенно радует, а вклад Фазиля Искандера в русскую литературу стал настоящим культурным ориентиром.

По словам вице-президента Русского ПЕН-центра Бориса Евсеева, девятый сезон отличился сильной прозой, в том числе романом Павла Крусанова «Совиная тропа» и рассказами Александра Кирова. Евсеев особо отметил важность премии для региональных талантов и объединительных процессов в культурном пространстве России, СНГ, Донбасса и Новороссии.

В жюри премии вошли Евгений Попов (председатель), Герман Власов, Евгения Декина, Борис Евсеев, Лола Звонарёва, Марина Кудимова, Андрей Новиков-Ланской и Владимир Семёнов. Следующий, десятый сезон премии стартует в мае 2026 года. Генеральные партнеры премии – Национальный банк Абхазии, Московская Абхазская Диаспора и Благотворительный фонд имени Келешбея Чачба, мероприятие прошло при поддержке Ассамблеи народов России и Комитета Госдумы по делам национальностей.