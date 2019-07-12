США не поддержали идею Зеленского изменить формат переговоров по Донбассу

США не поддерживают изменение формата международных переговоров по ситуации на Украине, об этом сообщил представитель Госдепартамента Соединенных Штатов.

Представитель прокомментировала высказывания президента Украины Владимира Зеленского, предложившего подключить к переговорам по Донбассу главу администрации США Дональда Трампа, передает ТАСС.

«Мы в полной мере поддерживаем усилия президента Зеленского, нацеленные на то, чтобы оживить имплементацию «Минска»», – сказала представитель Госдепартамента.

«Украина выполняет свои обязательства в рамках «Минска» максимально возможным образом. России необходимо делать то же самое», – отметила она.

«Однако изменение существующих переговорных форматов не устранит подлинное препятствие прогрессу в имплементации «Минска <...>», – сказала представитель ведомства. По ее словам, этим препятствием является «отсутствие у России политической воли».

В понедельник президент Украины Владимир Зеленский пригласил российского коллегу Владимира Путина на переговоры в Минск. Зеленский заявил, что переговоры необходимо провести с участием лидеров США, Германии, Франции и Британии. Среди заявленных украинским лидером тем – принадлежность Крыма и конфликт на востоке Украины.

В Кремле ответили, что Москва обязательно изучит предложение Зеленского, однако пока не готова дать ответ на приглашение.