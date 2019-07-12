Житель Уфы сжег заживо пару

Суд в Уфе назначил наказание в виде 17 лет колонии строгого режима местному жителю, который убил двух человек.

В Уфе суд вынес приговор местному жителю за двойное убийство путем поджога, сообщает СК России по Башкирии.

По данным следствия, в марте 2018 года подсудимый распивал алкоголь и употреблял наркотики со знакомыми – 36-летней женщиной и 49-летним мужчиной. Позже гости решили уединиться, заблокировав дверь на кухню диваном. Утром хозяин квартиры попытался зайти на кухню, «чтобы гости поделились с ним наркотиками», но они его не пустили, после чего «разлил у двери кухни бензин и поджег его».

«Убедившись, что пламя разгорелось, мужчина выбежал из квартиры, закрыв входную дверь. Потерпевшие оказались в ловушке, поскольку, несмотря на то, что квартира находилась на первом этаже, на окнах были установлены металлические решетки», – сказано в сообщении ведомства.

В итоге 49-летний потерпевший, отравившись угарным газом, погиб на месте. Женщина выжила и смогла дать показания, но через 20 дней скончалась в больнице.

Отмечается, что первоначально подсудимый признал вину в причинении смерти по неосторожности, но позже стал отрицать свою причастность к преступлению.

Ранее сообщалось, что мужчину в Пермском крае заподозрили в убийстве сожительницы и поджоге квартиры с двухлетним сыном.