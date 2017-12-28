Мужчину заподозрили в убийстве сожительницы и поджоге квартиры с двухлетним сыном

В городе Лысьва Пермского края 24-летний мужчина подозревается в убийстве сожительницы и поджоге квартиры, в которой находился его двухлетний сын, сообщает краевое следственное управление Следственного комитета.

Тело женщины с признаками насильственной смерти и ребенок в бессознательном состоянии были найдены после ликвидации пожара в квартире одного из домов Лысьвы, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Мальчик скончался по дороге в больницу.

По подозрению в свершении преступлений был задержан 24-летний сожитель погибшей женщины.

В ходе первоначальных следственных действий установлено, что молодой человек задушил сожительницу, после чего открыл вентиль газовой плиты и положил рядом ветошь, которую поджег. Затем он закрыл квартиру, оставив там своего двухлетнего сына, и скрылся.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, в том числе малолетнего». Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу

Напомним, в ноябре жителя Нижнего Новгорода заподозрили в убийстве четырехлетнего сына.