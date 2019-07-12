Парламент Украины отказался отменять новый избирательный кодекс

Парламент Украины отказался отменить новый избирательный кодекс, предусматривающий введение так называемых открытых региональных списков.

Проект постановления об отмене закона поддержали лишь два депутата при необходимом минимуме в 226 голосов, передает РИА «Новости».

Ряд депутатов раскритиковали принятие этого документа - по их мнению, при рассмотрении была нарушена процедура его принятия. Они внесли постановление об отмене данного закона. Согласно процедуре, спикер парламента не мог подписать закон и передать его президенту, пока Рада не рассмотрит это постановление.

Новый избирательный кодекс унифицирует правила проведения выборов на всех уровнях. В частности, предлагается внести изменения в правила проведения выборов в Раду и проводить их по так называемым открытым региональным спискам.

Так, избиратели непосредственно на участках самостоятельно будут формировать список партии, которая при преодолении проходного барьера попадет в парламент.

Согласно новому документу, предполагается обязательное обучение кандидатов, которые будут работать в избирательных комиссиях, а также их сертификация. Кроме того, планируется уменьшить количество политической агитации на телевидении.

Кодекс должен вступить в силу с 1 декабря 2023 года. Вместо более 200 одномандатных округов будет создано 27 региональных. В каждом округе партия будет формировать свой список кандидатов. И партия, и кандидаты получат свои порядковые номера. Чтобы избиратели их не забыли, все списки повесят в каждой кабинке.

Депутатские мандаты планируется распределять пропорционально по результатам выборов: чем больше будет поддержка партии, тем больше мандатов она получит.

Места в сессионном зале займут те кандидаты, которые получили наибольшую поддержку в своем регионе. Проходной барьер останется на уровне 5%.

Последние выборы в парламент прошли в октябре 2014 года по смешанной системе: половина депутатского корпуса избиралась по партийным спискам, вторая половина – в мажоритарных округах.

В выборах было запрещено участие блоков политических партий, проходной барьер составлял 5%. Международные организации неоднократно призывали улучшить систему выборов и унифицировать правила в едином избирательном кодексе.

Напомним, решение о принятии нового избирательного кодекса поддержали 230 депутатов при минимально необходимых 226 голосах.

Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре, однако президент страны Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Они пройдут по прежней смешанной системе.

Последний опрос показал, что 48,5% респондентов отдали бы голос за партию «Слуга народа», 14,1% за партию «Оппозиционная платформа – За жизнь», 9,2% за партию «Европейская солидарность» Петра Порошенко, еще 6,2% за партию «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

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