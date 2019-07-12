Путин поздравил режиссера Лунгина с юбилеем

Президент Владимир Путин поздравил кинорежиссера, народного артиста России Павла Лунгина с 70-летием, отметив, что его фильмы заставляют по-новому взглянуть на привычный мир, сообщает пресс-служба Кремля.

«Поздравляю Вас с 70-летним юбилеем... Ваши фильмы смело ломают устоявшиеся стереотипы, заставляют зрителей по-новому взглянуть на, казалось бы, привычный мир, и потому они всегда становятся заметным событием в культурной жизни», – передает официальный сайт Кремля текст поздравительной телеграммы.

Путин отметил также, что Лунгина по праву считают выдающимся режиссером и настоящим мастером, обогатившим кинематограф талантливыми работами и пожелал режиссеру здоровья и реализации намеченных планов.



Павел Лунгин родился в 1949 году в Москве, в кино он дебютировал как сценарист в 1976 году с фильмом «Все дело в брате». По его сценариям также были поставлены картины «Конец императора тайги» и «Непобедимый».

В 1990 году он получил приз за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале за фильм «Такси-блюз».

В 2006 году у Лунгина вышел второй фильм с актером Петром Мамоновым в главной роли «Остров», в 2009 – «Царь» с Мамоновым, исполнившим роль Ивана Грозного.

В 2019 году вокруг новой ленты Лунгина «Братство» о войне в Афганистане разгорелся скандал. Выход фильма планировался на 9 мая. Однако позже член Совета Федерации Игорь Морозов раскритиковал картину за искажение исторических событий. Режиссер Павел Лунгин на встрече с министром культуры ответил на критику своего фильма.

Напомним, в мае в соцсетях сообщили о госпитализации режиссера Лунгина в реанимацию.