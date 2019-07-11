В работе Twitter произошел глобальный сбой

По данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, в работе социальной сети Twitter произошел глобальный сбой.

По данным Downdetector, проблемы в работе социальной сети Twitter начались около 14.46 по времени Восточного побережья США (21.46 мск). Чаще всего о сбоях сообщали жители США, Японии, стран Западной Европы, передает ТАСС.

Так, в США на проблемы с работой Twitter жаловались жители Нью-Йорка, Вашингтона, Бостона (северо-восток страны), Лос-Анджелеса, Сан-Диего, Финикса, Сан-Франциско (запад), а также Флориды и Техаса (юг).

Серьезные проблемы в работе соцсети также наблюдаются в европейских столицах – Лондоне, Париже, Берлине, Стокгольме. Работа Twitter также нарушена в некоторых городах Японии, в первую очередь в Токио.

В России серьезных сбоев в функционировании Twitter не наблюдается.

По данным Downdetector, большая часть пользователей жалуется на работу интернет-сайта Twitter (71%). 18% сообщили о сбоях в работе приложения в мобильной операционной системе iOS и еще 10% – в приложении в операционной системе Android.

Отметим, в начале апреля Госдума одобрила в основном чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета. Документ направлен на защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционирования из-за рубежа.