Байден обвинил Трампа в предательстве интересов США на встрече с Путиным

Бывший вице-президент США Джозеф Байден обвинил главу Белого дома Дональда Трампа в игнорировании американских интересов, американского разведывательного сообщества и интересов американского народа в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки.

По словам Байдена, «Трамп [на встрече] с Путиным [в Хельсинки] неоднократно выражал точку зрения, отличную от американских интересов, американского разведывательного сообщества и, я бы сказал, от интересов американского народа», передает ТАСС.

«Я считаю, что это было одно из самых постыдных выступлений президента США в современной истории», – заявил Байден во время выступления в Нью-Йорке.

По его мнению, Трамп продемонстрировал такой же подход на встрече с главой российского государства на недавнем саммите G20 в Осаке. Байден поставил республиканцу в вину то, что тот «пошутил над реальным и опасным нападением России на избирательные институты» США.

Ранее Байден пообещал продлить СНВ, а также предсказал распад НАТО в случае переизбрания Трампа на второй срок.

Напомним, в начале июня Байден опередил Трампа по популярности среди американских избирателей.

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