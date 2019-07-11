Байден пообещал продлить СНВ

Один из претендентов на пост президента США Джозеф Байден заявил, что собирается продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), если выиграет президентские выборы в 2020 году.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Напомним, перед саммитом G20 президент России Владимир Путин заявил, что в случае прекращения действия ДСНВ мир лишится всех инструментов для предотвращения гонки вооружений.

Также он предупреждал о возможности прекращения Договора.

Сообщалось, что президент США Дональд Трамп примет решение по продлению договора о сокращении стратегических вооружений в 2020 году.

В мае в Конгресс США внесли законопроект с призывом к Белому дому продлить с Россией действие СНВ-3 до 2026 года.