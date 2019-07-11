Рада отказалась отправлять Климкина в отставку

Верховная рада проголосовала против отставки главы МИД Украины Павла Климкина.

Проект постановления об отставке Климкина с поста главы МИД Украины поддержали только 160 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов, сообщает РИА «Новости».

Однако ранее комитет Верховной рады по иностранным делам поддержал увольнение Климкина и назначение на должность министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко.

Напомним, в июне президент Украины Владимир Зеленский обвинил Климкина в самовольстве, так как МИД Украины не уведомил главу государства о ноте из Москвы по украинским морякам и ответе на нее.

Позже Климкин заявил, что ноту Москве ведомство могло направить и без согласования с президентом и ушел в политический отпуск.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, почему Климкин был идеальным главой МИД современной Украины.