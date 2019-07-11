Пентагон назвал приоритеты военной модернизации США

Приоритетами военной модернизации США являются дальнейшее развитие ядерных и гиперзвуковых вооружений, космических систем и искусственного интеллекта, заявил выдвинутый президентом Дональдом Трампом на пост нового председателя Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.

В комитете по делам Вооруженных сил Сената США он назвал эти направления «ключевыми приоритетами». Также он заявил, что выступает за сохранение ядерной триады США, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что предварительные испытания новейшей американской гиперзвуковой ракеты начнутся не раньше конца 2020 года.

До этого американские военные провели успешные летные испытания гиперзвуковых боевых блоков с системой воздушного запуска Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW).