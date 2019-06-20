Названы сроки начала испытаний гиперзвуковой ракеты США

Предварительные испытания новейшей американской гиперзвуковой ракеты, разработкой которой занимается одна из ведущих компаний военно-промышленного комплекса США Raytheon, начнутся не раньше конца 2020 года, сообщил источник.

Источник в Raytheon сообщил на 53-м Парижском авиационно- космическом салоне (Paris Air Show 2019), что «разработка вступила в активную фазу», на данный момент «создана концепция ракеты, собирается ее макет и определяются ее летно-технические характеристики», передает ТАСС.

При этом «существуют проблемы, связанные с созданием двигателя», их решение отодвинет «начало предварительных испытаний ракеты как минимум на конец следующего года».

Отмечается, что перед разработчиком поставлена задача добиться скорости ракеты не менее числа Маха, равного пяти.

«На данный момент трудно говорить о каком-либо применении этой ракеты, так как ее разработка находится в начальной стадии, а требования Пентагона к гиперзвуковому оружию только определяются. Однако мы рассматриваем новую ракету в первую очередь как авиационное средство поражения сухопутных морских целей», – добавил представитель разработчика.

Также Raytheon «изучит целесообразность ее интеграции в состав сухопутных оперативно-тактических ракетных комплексов и боевых кораблей».

Концепция гиперзвуковой ракеты разработки Raytheon была впервые представлена на авиасалоне в Ле-Бурже. Она разрабатывается по программе HAWC (Hypersonic Air-breathing Weapon Concept), инициированной управлением перспективных научно-исследовательских проектов (Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA) министерства обороны США.

В разработке ракеты также принимает участие американская компания Northrop Grumman.

В июне сообщалось, что американские военные провели успешные летные испытания гиперзвуковых боевых блоков с системой воздушного запуска Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW).

До этого в Германии заявили о преимуществе России в области гиперзвукового оружия. Однако экс-начальник главного штаба РВСН указал, что развертывание гиперзвуковых ракетных комплексов без ограничения договорами будет способствовать наращиванию ядерных арсеналов.

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