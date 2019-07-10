Колонна украинского губернатора Донецкой области попала под обстрел

Автомобильная колонна, в которой был глава подконтрольной Киеву Донецкой администрации Павел Кириленко, попала под обстрел, об этом сообщили украинские СМИ.

«Около 15.00 в районе южной окраины Гранитное враждебным ПТРК был поражен грузовой автомобиль КрАЗ одного из подразделений объединенных сил. В результате попадания противотанковой управляемой ракеты в кузов грузового автомобиля один военнослужащий погиб», – говорится в сообщении «операции объединенных сил» в Facebook.

Еще один военнослужащий получил ранения средней тяжести, ему оказана медицинская помощь, его отправили в медучреждение.

Издание «Украинская правда» со ссылкой на источник сообщило, что под обстрел попало авто из колонны, в которой передвигался председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко. Сам он не пострадал.