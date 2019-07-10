«Лукойл» сообщил о восстановлении поставок после инцидента с «Дружбой»

Компания «Лукойл» полностью восстановила объемы поставок нефти после инцидента с загрязнением трубопровода «Дружба», сообщил первый вице-президент «Лукойла» Вадим Воробьев.

«Со стороны постоянных западных партнеров «Лукойла» – покупателей нефти на южной ветке «Дружбы» и из Белоруссии – в настоящее время не поступает каких-либо претензий по поводу несоответствия качества поставляемой нефти согласованным параметрам. Объемы поставок также полностью восстановлены до контрактного уровня», – передает слова Воробьева ТАСС.

Он отметил, что «Транснефть» предложила перераспределить поставки через другие направления – в том числе через морские порты. Это позволило «Лукойлу» избежать «негативных последствий при выполнении экспортных контрактов».

1 июля сообщалось, что «Транснефть» возобновила поставки по «Дружбе» в полном объеме.

Глава Минэнерго Александр Новак говорил, что кризис с загрязненной нефтью преодолен.