В Бундестаге усомнились в справедливости отказа ФРГ выплатить репарации Греции

В научной службе Бундестага заявили о спорности ситуации, в которой ФРГ отвергла претензии Афин на выплату репараций за ущерб, причиненный нацистами в годы Второй мировой войны.

Как пишет Deutche Welle, научная служба бундестага ФРБ по запросу Левой партии подготовила новое заключения, в котором указывается, что позиция федерального правительства приемлема с точки зрения права, но не бесспорна.

Греция требует от Германии сотни миллиардов евро за ущерб, причиненный нацистами в годы Второй мировой войны. В ФРГ отвергают претензии Афин, однако эксперты бундестага считают правовую ситуацию не бесспорной.

За разъяснениями эксперты рекомендовали обратиться в Международный суд в Гааге. При этом Германии придется добровольно согласиться на это разбирательство, поскольку речь идет о событиях более чем 70-летней давности.

Ранее парламент Греции подавляющим числом голосов принял резолюцию с поручением правительству потребовать от немецкой стороны выплаты военных репараций: 309,5 млрд евро за вторую мировую войну и 9,2 млрд евро за Первую мировую. Также Греция оценила в 107,2 млрд евро компенсации за гибель и увечья людей. В резолюции отмечается, что Греция никогда не отказывалась от своих претензий к Германии.

Сама Германия требования греческих властей отвергает. По словам чиновников ФРГ, их страна выполнила свои обязательства, когда выплатила 115 млн марок в 1960 году. Немецкий политолог считает, что большинство стран либо поддержат Германию, либо промолчат.

Напомним, 4 июня 2019 года посол Греции в Берлине передал в МИД Германии ноту, в которой греческое правительство призывает немецкую сторону к началу переговоров по урегулированию нерешенного вопроса о выплатах ФРГ военный репараций и компенсаций ущерба от Первой и Второй мировых войн.