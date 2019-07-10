В Бундестаге усомнились в справедливости отказа ФРГ выплатить репарации Греции

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10 июля, среда  |  Последнее обновление — 11:10  |  vz.ru
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Автодорога из Китая в Европу поставила Россию перед выбором

России придется выбрать один из двух масштабных автомобильных проектов Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
В России решается судьба одного из самых масштабных инфраструктурных проектов века, сравнимого по своей значимости со строительством Транссиба – автотрассы, которая через Россию соединит Китай и Европу. Сейчас рассматриваются два варианта дороги, каждый имеет свои достоинства и недостатки. Например, один из проектов предусматривает полностью платную дорогу, поездка по ней обойдется в 100 тысяч рублей. Подробности...
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Украинцы придумали «славную победу» в мифической «войне с Россией»

Юбилей Конотопской битвы отмечался на Украине с размахом и шикомФото: riafan.ru/Леонид Андросов
Ровно 360 лет назад началась Конотопская битва, ставшая на современной Украине предметом культа. Войскам гетмана Выговского в союзе с поляками и крымскими татарами действительно удалось разбить русское войско. Но при ближайшем рассмотрении конотопский миф ничем не выделяется из традиционной украинской истории неудач, предательств, палачества и междоусобицы. Подробности...
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Марка с Путиным может принести хороший доход

Переговоры Путина и Кима во Владивостоке теперь отмечены почтовым блоком почты КНДРФото: facebook.com/RusEmbDPRK
Северная Корея выпустила марки, посвященные визиту Ким Чен Ына в Россию. На почтовом блоке изображен момент рукопожатия между Владимиром Путиным и лидером КНДР. Это не первая почтовая марка с российским президентом. Но с учетом небольшого тиража выпуска такая марка может вырасти в цене. И подобные примеры уже есть.  Подробности...
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Москва дала Грузии последний шанс

Когда угроза санкций стала реальной, Зурабишвили стала просить Москву «не следовать эскалации»Фото: ZURAB KURTSIKIDZE/EPA/ТАСС
Россия и Грузия сделали шаги навстречу друг другу. Владимир Путин заявил, что введение санкций против Тбилиси нецелесообразно. А Саломе Зурабишвили осудила действия радикалов и призвала их не ставить под угрозу стабильность страны. Процесс ухудшения отношений между Россией и Грузией остановился. Но Тбилиси не стоит думать, что ситуация обернулась вспять. Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Проводы Жириновского со сцены

Олег Матвейчев, профессор НИУ-ВШЭ, член Экспертного совета ЭИСИ
По сути, никакой политической партии ЛДПР нет, а есть семейный бизнес. Личный бренд Жириновского (уже потускневший в силу естественных причин) и франшиза, в которой участвуют совершенно разные люди. Подробности...

США переподчиняют свой «балтийский хаб» Польше

Сергей Перепелица, политический обозреватель
Если вдруг Евросоюз таки развалится, то Германия, Франция или Италия продолжат существовать в своих границах, а вот на востоке Европы может появиться новый союз под условным названием «Речь Посполита – версия 2.0». Подробности...

Санкции как взведенный курок для Грузии

Евгений Примаков, Депутат Государственной думы, генеральный директор АНО "Русская гуманитарная миссия"
Сейчас мы увидели здравую реакцию. Нужно поставить санкции на паузу. Тем более пока мы сами не сформулировали – а зачем нам вообще Грузия? Ту самую цель нашей политики, к которой должны стремиться. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
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            В Бундестаге усомнились в справедливости отказа ФРГ выплатить репарации Греции

            10 июля 2019, 10:21

            Текст: Дмитрий Зубарев

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            В научной службе Бундестага заявили о спорности ситуации, в которой ФРГ отвергла претензии Афин на выплату репараций за ущерб, причиненный нацистами в годы Второй мировой войны.

            Как пишет Deutche Welle, научная служба бундестага ФРБ по запросу Левой партии подготовила новое заключения, в котором указывается, что позиция федерального правительства приемлема с точки зрения права, но не бесспорна.

            Греция требует от Германии сотни миллиардов евро за ущерб, причиненный нацистами в годы Второй мировой войны. В ФРГ отвергают претензии Афин, однако эксперты бундестага считают правовую ситуацию не бесспорной.

            За разъяснениями эксперты рекомендовали обратиться в Международный суд в Гааге. При этом Германии придется добровольно согласиться на это разбирательство, поскольку речь идет о событиях более чем 70-летней давности.

            Ранее парламент Греции подавляющим числом голосов принял резолюцию с поручением правительству потребовать от немецкой стороны выплаты военных репараций: 309,5 млрд евро за вторую мировую войну и 9,2 млрд евро за Первую мировую. Также Греция оценила в 107,2 млрд евро компенсации за гибель и увечья людей. В резолюции отмечается, что Греция никогда не отказывалась от своих претензий к Германии.

            Сама Германия требования греческих властей отвергает. По словам чиновников ФРГ, их страна выполнила свои обязательства, когда выплатила 115 млн марок в 1960 году. Немецкий политолог считает, что большинство стран либо поддержат Германию, либо промолчат.

            Напомним, 4 июня 2019 года посол Греции в Берлине передал в МИД Германии ноту, в которой греческое правительство призывает немецкую сторону к началу переговоров по урегулированию нерешенного вопроса о выплатах ФРГ военный репараций и компенсаций ущерба от Первой и Второй мировых войн.


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