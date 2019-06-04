Греция потребовала от Германии репараций на 320 млрд евро

Посол Греции в Берлине передал в МИД Германии ноту, в которой греческое правительство призывает немецкую сторону к началу переговоров по урегулированию нерешенного вопроса о выплатах ФРГ военный репараций и компенсаций ущерба от Первой и Второй мировых войн.

Ноту представили согласно указаниям замглавы МИД Сии Анагностопулу, пишет РИА «Новости» со ссылкой на министерство иностранных дел Греции.

«Эта дипломатическая акция предпринята после обсуждения на уровне политических лидеров на пленарном заседании парламента Греции 17 апреля и во исполнение решения, принятого подавляющим большинством депутатов, с учетом доклада межпартийной комиссии по взысканию немецких долгов перед нашей страной», – говорится в сообщении ведомства.

Греция претендует на возмещение ущерба, который страна и ее граждан понесли во время Первой и Второй мировых войн, на военные репарации в отношении жертв немецкой оккупации и их потомков, возврат оккупационного займа и возвращение разграбленных и незаконно вывезенных археологических и других культурных ценностей.

«Правительство Греции призывает правительство Германии договориться о практическом удовлетворении этих требований, что имеет особое значение для греческого народа как проблема моральная и материальная», – добавляют представители греческого МИД.

В апреле парламент Греции подавляющим числом голосов принял резолюцию с поручением правительству потребовать от немецкой стороны выплаты военных репараций: 309,5 млрд евро за вторую мировую войну и 9,2 млрд евро за Первую мировую. Также Греция оценила в 107,2 млрд евро компенсации за гибель и увечья людей. В резолюции отмечается, что Греция никогда не отказывалась от своих претензий к Германии.

Сама Германия требования греческих властей отвергает. По словам чиновников ФРГ, их страна выполнила свои обязательства, когда выплатила 115 млн марок в 1960 году. Немецкий политолог считает, что большинство стран либо поддержат Германию, либо промолчат.