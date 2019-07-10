Познер: Лично для меня Габуния перестал быть журналистом

Телеведущий Владимир Познер прокомментировал высказывания грузинского телеведущего Георгия Габунии в адрес российского руководства в эфире «Рустави 2».

«В любой стране – по крайне мере, из мне знакомых – журналист, позволивший себе то, что позволил себе господин Габуния, был бы уволен и вряд ли бы нашел работу в этой профессии», – написал Познер.

Он уточнил, что ранее отказывался от комментариев, так как был убежден, «что не надо обострять и так острую ситуацию», говорится в сообщении на сайте «Познер Online».

Журналист отметил, что у каждого человека есть мнение и «каждый человек имеет право высказать это мнение, но использовать нецензурную лексику, оскорблять другого или других не имеет право никто – особенно журналист».

«Очевидно, что в Грузии идет предвыборная борьба, идет борьба за голоса, и, видимо, есть расчет, что тот, кто ловчее разыграет русофобскую карту, добьется победы. Политика, конечно, грязное дело, но, как мне кажется, грязи должен быть предел. Лично для меня господин Габуния перестал быть журналистом – не за антироссийскую позицию, на что он имеет право, а за нарушение принципов журналистики», – заключил он.

Напомним, 7 июля на грузинском телеканале «Рустави 2» телеведущий Георгий Габуния начал программу с ругани в адрес российского руководства. Власти Грузии обвинили его в провокации, а жители Тбилиси вышли на митинг у здания телеканала, после чего вещание канала прервалось до утра понедельника.

В Кремле инцидент сочли «большим позором для грузин». Позже был опубликован проект Госдумы о санкциях против Грузии.

После этого в России в очередной раз возник вопрос возможного введения санкций против Грузии на фоне антироссийских акций в Тбилиси, однако Владимир Путин выступил против этого.

Газета ВЗГЛЯД писала об остановке процесса ухудшения отношений между Россией и Грузией.

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