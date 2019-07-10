Путин обвинил США в невыполнении договоренностей с Обамой по Украине

Президент России Владимир Путин в интервью для нового фильма американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину» рассказал, что Соединенные Штаты не выполнили часть договоренностей, достигнутых в 2014 году в ходе телефонного разговора с действовавшим тогда президентом США Бараком Обамой.

Режиссер напомнил российскому лидеру, что во время драматичных событий на «майдане» в Киеве в 2014 году у Путина состоялся телефонный разговор с Обамой, передает ТАСС.

Глава российского государства отказался сообщить детали той беседы, сославшись на ее конфиденциальный характер. «Вы знаете, Обама уже не президент, но тем не менее есть определенные вещи, о которых мы [не говорим]», – сказал Путин.

При этом он отметил, что «договоренности, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены». «Я бы на этом ограничился, не стал бы в детали вдаваться», – сказал российский лидер.

Ранее Путин в интервью для нового фильма американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину» заявил, что знает о грузинских снайперах на Майдане.

Президент России также выразил уверенность, что русские и украинцы по сути являются одной нацией, так как у них общая история и религиозная принадлежность, поэтому «сближение неизбежно».

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